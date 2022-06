Météo : 12 départements en vigilance orange, gros dégâts causés par la grêle dans le Sud-Ouest

Météo France place ce mardi douze départements en vigilance météo orange orages et/ou canicule ce mardi. Deux nouveaux départements sont concernés : le Cantal et le Doubs. La vigilance se poursuit pour 10 départements qui étaient déjà enn vigilance canicule : l'Ain, l'Allier, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. Parmi ces départements, 10 sont en vigilance orange canicule et 10 en vigilance orange orages.

La vigilance est levée pour le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret.

L'épisode de canicule se poursuit mais a tendance à s'atténuer après une nuit encore chaude. Les températures maximales vont rester élevés en Rhône-Alpes pour atteindre parfois les 37 degrés. En Auvergne, la baisse sera plus prononcée mais le thermomètre montera tout de même jusqu'à 33 degrés.

Les premiers phénomènes orageux doivent démarrer vers 16h à partir du Massif Central. Ils pourront être accompagnés de grêle, d'importants cumuls de pluie et de vents violents.

Des orages de grêle violents ont touché le sud-ouest

Météo France indique qu'il y a toujours un risque d'orages forts dans le sud-ouest. Les orages ont été déjà violents ces dernières heures en Gironde, en Dordogne, en Béarn-Bigorre. Les pompiers y sont intervenus des centaines de fois. Des orages de grêles avec des grêlons parfois de la taille d'une balle de tennis (7 centimètres de diamètre) parfois selon Météo France, ont provoqué des dégâts sur les toitures, dans les jardins, sur les voitures.

Des grêlons très gros sont tombés sur certaines communes en Béarn et en Bigorre © Radio France - Fanny Narvarte

Le vent aussi a soufflé très fort avec des rafales à 109 km/h par exemple au Cap Ferret ou encore à 106 km/h à Bordeaux.

Il a beaucoup plu aussi en Loire-Atlantique et en Vendée où les pompiers sont intervenus près d'une centaine de fois ce lundi soir.