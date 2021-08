Météo en Alsace : à quand le retour des beaux jours ?

Des journées nuageuses, des températures basses et des grosses averses : l'été ressemble plutôt à l'automne depuis le début du mois de juillet en Alsace. "On n'avait pas eu des températures aussi fraîches depuis 2014", éclaire le président de l'association Météo Suivi Alsace, Loïc Alter. Selon lui, le beau temps devrait revenir en début de semaine prochaine.

Deux fois plus de pluie à Mulhouse en juillet

"Ce mois de juillet frais et pluvieux est dû à un épisode de goutte froide, soit une masse d'air humide et fraîche qui est restée coincée au-dessus de notre pays. Toute la France a été touchée, mais plus particulièrement l'est du pays", explique Loïc Alter.

Résultat : une température moyenne de 19,9 degrés en juillet, soit 0,2 degré en-dessous des normales de saison, et deux degrés de moins qu'en 2018 et 2019.

Mais c'est surtout la pluviométrie qui a été particulièrement élevée. À Mulhouse, elle s'est élevée à 152,2 mm en juillet, contre une moyenne de 71 mm. À Strasbourg, il a également plu 30 mm de plus qu'en temps normal.

Des journées plus lumineuses et une hausse des températures

"Le temps va rester pluvieux et frais jusqu'en début de semaine prochaine", prévient Loïc Alter, avant un retour progressif du beau temps. "On va retrouver des journées plus lumineuses, avec des éclaircies de plus en plus larges, et une remontée des températures importantes, pour se rapprocher des valeurs d'un mois d'août." Soit 25 à 30 degrés.

Le soleil devrait alors s'installer pendant au moins dix jours.