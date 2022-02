Météo en Ardèche : des rafales de vent à 136 km/h et 87% de pluie en moins en janvier

Sans battre de record, le mistral a soufflé fort sur la Drôme et l'Ardèche - jusqu'à plus de 130 km/h dans les endroits les plus exposés ! Météo France indique également que ce mois de janvier écoulé a été frappé par la sécheresse, à un niveau "assez rare".

Dans la nuit de lundi à mardi, la Drôme et l'Ardèche ont subi un épisode de vent "conséquent" selon Météo France. Si les rafales ont tendance à se calmer en fin de journée, elles se renforceront de nouveau en basse vallée du Rhône ce mercredi.

Pour autant, le phénomène n'est pas exceptionnel, aucun record n'a été enregistré. Météo France a relevé ce mardi matin tôt des rafales jusqu'à 72,7 km/h à Valence, 87,8 km/h à Montélimar ; les plus fortes ayant été enregistrées en Ardèche au col de la Croix de Millet avec 136 km/h, à plus de 700 m d'altitude.

Chacun a pu constater les effets du mistral sur les températures ressenties : alors que le thermomètre indiquait des températures positives, le ressenti était de l'ordre de -2°C à 0.

L'un des mois de janvier les plus secs

On vient de traverser l'un des mois de janvier les plus sec jamais enregistré par Météo France. Là encore, pas de record battu, même si ce n'était pas loin. "On a eu très peu de perturbations, et donc très peu de précipitations ; ça se répercute sur l'humidité des sols qui est particulièrement basse pour la saison" explique Guilhem Meulard, prévisionniste. En Ardèche, sur le mois de janvier, "on a un déficit de 87% de précipitations. C'est assez rare, et ça pourra poser quelques problèmes pour l'agriculture notamment au moment du redémarrage de la végétation, si on n'a pas de précipitations d'ici là."

Conséquence de ce fort vent et de la végétation sèche, le Préfet de l'Ardèche interdit tout usage du feu dans le département ; même les écobuages sont interdits. Depuis le debut de l'année, 60 hectares de végétation ont brulé a cause d'écobuages mal maîtrisés en Ardèche.