Météo : en Auvergne aussi des températures très douces, mais pas inédites

16 degrés à Aurillac, réputée (à tort) pour être la ville la plus froide de France, 17 degrés au Mont-Dore, pour une fin décembre, voilà qui étonne. "C'est lié à une masse d'air venue d'Afrique tropicale, combiné au retour du beau temps", voilà qui explique une telle douceur nous dit Laurent Garcelon, basé à Aurillac et président d'Info Climat, association de passionnés de météo qui compte une trentaine de stations en Auvergne.

Des pics de température mais pas de record

"Sur les quatre départements d'Auvergne, on a eu 16 à 18 degrés pour les plus élevées", détaille Laurent Garcelon, "mais il faut savoir que par le passé, on a déjà dépassé les 20 degrés en Auvergne."

29 décembre 1983 : 20,7° à Aurillac, contre 16° cette année. 30 décembre 1925 : 21,9° à Clermont-Ferrand. "Alors qu'aujourd'hui il a fait 15°, donc pas de record battu, mais ces valeurs sont 6 à 8 degrés au-dessus des valeurs moyennes de saison."

Une douceur encore plus notable en altitude ajoute le président d'Info Climat : "A 1700 mètres, sur les pentes du Sancy, notre station a enregistré 11,2°, valeur très très remarquable compte-tenu de l'altitude."

Retour à la normale en milieu de semaine prochaine

Pour autant ce pic de douceur ne signe pas la fin de l'hiver, "les premières visibilités que l'on a sur les prévisions nous ramènent à des températures de saison à partir du milieu de la semaine prochaine avec le retour d'un temps humide et nuageux."

Pour nos stations de ski, reste à savoir où se situera la limite pluie-neige.