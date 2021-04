Météo en avril en Bretagne : ensoleillement exceptionnel mais pas de record

Si les Bretons ont fait le plein de vitamine D en ce mois d'avril, les sols eux sont particulièrement secs. Ce sont les deux valeurs météo remarquables : un ensoleillement exceptionnel et une pluviométrie très basse.

Autant de soleil qu'à Montpellier, aussi sec qu'en 1976 !

"On a fait mieux que le sud-est" confirme Michel Aïdonidis, directeur de Météo France à Brest. Avec un ensoleillement comparable, en durée, à la ville de Montpellier. Mais cela ne constitue pas pour autant un record : ""Nous sommes 3e en manque de pluviométrie". En 2010, Brest avait été inondée de soleil pendant 257 heures, alors que nous ne sommes "qu'à 239 heures" au 30 avril.

Même constat pour la pluviométrie, très basse ce mois-ci : "C'est une aventure qui arrive de plus en plus fréquemment pour la Bretagne'". La sécheresse des sols place ce mois d'avril 2020 à la troisième position des plus secs, quasiment au même niveau que 1976 qui fait référence pour la France entière. Une météo plus pluvieuse est attendue à partir de la semaine prochaine : "à voir si sur la durée, cela permettra de casser cette sécheresse qui commence à poser problème".

Les prévisions météo sont rendues plus compliquées par la baisse du trafic aérien qui a pour conséquence de fournir moins de relevés météorologiques : "Ce n'est pas une légende urbaine, on a un peu moins de données donc de prévisions mais il faut relativer" tempère Michel Aïdonidis.