Météo en Bretagne : après le grand froid, le printemps arrive déjà !

Le ciel va se dégager et le soleil devrait briller sur la Bretagne en fin de semaine.

Les Bretons se souviendront sûrement du mois de février 2021. En fin de semaine, les routes du Morbihan, des Côtes-d'Armor et du Finistère se sont transformées en patinoire. "Je n'avais jamais vu ça depuis 15 ans que je travaille ici", confiait vendredi 12 février le directeur départementale des routes et infrastructures du Morbihan.

La pluie s'invite en début de semaine

Les prévisionnistes ont enregistré des températures particulièrement basses pour un mois de février, mais dès cette semaine, le thermomètre va prendre un petit coup de chaud. Alors que le printemps n'arrive que dans un mois les températures devraient même dépasser les 15°C dans certains endroits.

De lundi à mercredi, des perturbations vont traverser la région et apporter des pluies plus ou moins soutenues, mais selon les prévisionnistes, les éclaircies seront de retour dès jeudi et le week-end prochain s'annonce même très ensoleillé !

Le mercure grimpe progressivement

Les températures vont progressivement monter au fil de la semaine. En matinée, le thermomètre devrait afficher de 5°C à 11°C de l'est à l'ouest de la région. Samedi et dimanche alors que le soleil devrait briller sur toute la Bretagne, le mercure devrait lui grimper jusqu'à 17°C sous abri, largement au-dessus des normales de saison.

Ces prévisions restent à confirmer, mais le beau temps pourrait s'installer sur plusieurs jours. De quoi démarrer les vacances d'hiver en beauté !