Météo en Bretagne : après les températures estivales, la neige est attendue

Il a fait beau et chaud, très chaud en Bretagne cette semaine. Plusieurs records de température sont tombés dans la région. Brest a même fait partie des villes les plus chaudes d'Europe ce jeudi 1er avril. Vous pourrez encore profiter du soleil ce week-end, mais dès lundi, prévoyez de ressortir une petite laine !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un cocktail mêlant pluie et grésil est attendu sur une grande partie nord de la région en ce jour de Pâques. Cette perturbation pourrait même apporter de la neige par endroits en matinée. Les températures vont chuter. Elles auront du mal à dépasser les 10°C l'après-midi. Lundi, il fera 3°C le matin à Redon, 5°C à Rennes et Vannes, 6°C à Rostrenen, 7°C à Morlaix et Quimper, 8° à Saint-Brieuc et Brest. Elles devraient même être négatives dans plusieurs zones de la région mardi matin.

Un phénomène "atypique"

"Nous avons un flux d'air frais qui arrive d'Islande et de la mer de Norvège," précise Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne. Les températures devraient remonter à partir de vendredi prochain, mais la pluie sera sûrement au rendez-vous. "Observer de la neige en plaine sur le nord et l’est de la France en avril cela se produit également assez régulièrement mais rapidement après une période de chaleur comme celle que nous venons de connaître est tout de même atypique !" explique le prévisionniste.