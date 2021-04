Météo en Bretagne : bonne nouvelle, le froid, c'est bientôt fini

Difficile de croire que le printemps est arrivé depuis près d'un mois. Si le soleil a dominé dans le ciel, il a fait froid en Bretagne cette semaine. Le thermomètre a eu du mal à dépasser les 10°C et un record de gelées a même été dépassé en Bretagne. A Pleucadeuc, dans les Côtes-d'Armor, il a aussi gelé à huit reprises ce mois-ci selon les relevés de Météo Bretagne.

"Il y a en ce moment un anticyclone positionné entre l'Angleterre et la Finlande. Le vent tourne autour de cet anticyclone comme les aiguilles d'une montre. Ce vent arrive de Scandinavie, voilà pourquoi il ne fait pas bien chaud en France en ce moment," explique Sébastien Decaux de Météo Bretagne.

Jusqu'à 19°C attendus au sud de la Bretagne

Les choses devraient changer dans les jours qui arrivent. "Il devrait faire plus doux à partir de la deuxième partie de semaine," prévient le prévisionniste. Une perturbation est attendue en début de semaine et devrait apporter quelques gouttes mardi et mercredi sur la région Bretagne. "La fin de semaine devrait être plus ensoleillée et les températures vont remonter."

D'après les prévisions, les températures devraient atteindre 14 à 15°C lundi et mardi l'après-midi et jusqu'à 19°C au sud de la Bretagne. Vous pourrez bientôt ranger les écharpes !