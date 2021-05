Météo : en Bretagne, le mois de mai a-t-il été complètement pourri ?

Le dernier week-end du mois de mai 2021 s'annonce plutôt printannier après des ponts de l'ascension et de la pentecôte très humides. C'est en fait tout le mois de mai qui a été maussade. Mais on est loin d'atteindre les records de pluviométrie. "A Rennes, on a eu 56 mm de cumul de pluie du 1er au 27 mai, soit une baisse de précipitation de 11% par rapport aux normales saisonnières" explique Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne "même chose à Belle-Ile où il a moins plu. En revanche Louvigné-du-Désert, dans l'est de l'Ille-et-Vilaine, a été particulièrement arrosé avec 109 mm de précipitations soit un excédent mensuel de 53%. A Saint-Brieuc aussi, il a plu davantage avec un cumul de 71 mm. Dans le Finistère, on atteint 122 mm à Quimper et Rostrenen".

Des pluies régulières

Durant le mois de mai, la pluie n'a pas fait beaucoup de pause, ou alors de courte durée. A Rennes comme à Ploërmel, Météo Bretagne relève 13 jours de pluie, 15 jours à Dinard, 18 jours à Vannes et Saint-Brieuc et jusqu'à 20 jours à Brest et Rostrenen. La lumière s'est faite rare.

Le soleil a brillé par intermittence durant le mois de mai et les températures ont été fraiches, inférieures de 2 à 3 degrés par rapport à un mois classique - Sébastien Decaux Météo Bretagne

Sébastien Decaux prévisionniste à Météo Bretagne © Radio France - Loïck Guellec

Un répit pour les agriculteurs

Alors que fin avril on évoquait déjà une situation de sécheresse préoccupante pour les agriculteurs dans l'est de la Bretagne, le mois de mai a permis d'inverser la tendance. Si les prochains jours s'annoncent plutôt chauds et secs, de la pluie est prévue pour le milieu de la semaine prochaine.