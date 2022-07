Météo en Dordogne : le mois de juillet 2022 dans le top 3 des plus secs depuis 1986

La Dordogne n'est pas épargnée par la sécheresse cette année. Selon Météo France, le mois de juillet qui vient de s'écouler se classe dans le top 3 des plus secs depuis 1986. A quelques millimètres d'eau près, juillet 2022 se place au deuxième rang derrière l'année 2020 et juste devant l'année 1986

C'est un bien triste palmarès : celui des plus faibles taux de pluie en été. Alors que Météo France prédit, à l'échelle nationale, que "le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1958", la Dordogne n'est pas épargnée. Le mois qui vient de s'écouler se classe dans le top 3 des plus secs derrière juillet 2020 et juste devant juillet 1986, "à quelques millimètres près" précisent les prévisionnistes.

Spécificité de ces trois mois de juillet, à deux et 36 années d'écart : "il y a eu moins de 10 millimètres de pluie tombés sur l'ensemble des mois", précise Météo France. Cette année, c'est en Périgord Noir que la sécheresse frappe le plus, alors que le Nord du département est celui qui a enregistré le plus d'humidité.

"Sauvés" par le mois de juin

"On a eu la chance, malgré les chaleurs de ce mois de juillet, que les températures minimales restent correctes avec un peu de rosée", soufflent les prévisionnistes, qui précisent également que le mois de juin et ses orages (parfois de grêle) ont nourri les sols et permis de décaler de quelques semaines le passage vers l'état de sécheresse dans le département.

Selon les prévisionnistes, le mois d'août ne devrait pas être très différent du précédent en Dordogne. Il débute dans la chaleur, avec un retour des températures au-dessus des 30 degrés à l'ombre l'après-midi. La visibilité sur les semaines à venir est faible, mais les statistiques de Météo France n'envoient pas de signaux en faveur d'un retour de la pluie.