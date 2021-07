Météo en Dordogne : pas d'amélioration à attendre avant la mi-juillet

Entre journées fraîches et pluvieuses, et temps ensoleillé, la météo des deux premières semaines du mois de juillet et très instable.

Avec de la pluie et des températures en-dessous des moyennes de saison un jour et des éclaircies le lendemain, le temps est très variable en Dordogne. Après un mois de juin beaucoup plus pluvieux que la normale (il est tombé plus de 115 millimètres d'eau à Bergerac, pour une moyenne de 60 millimètres), le beau temps ne s'est pas encore installé durablement, et les prévisions n'envisagent pas d'amélioration avant la mi-juillet.

Des orages vont toucher le Périgord Vert mardi 6 juillet dans la soirée. Conséquence, il fera plus frais le lendemain. Les températures vont chuter d'une dizaine de degrés par endroits. À Périgueux par exemple, il fera 20 degrés mercredi 7 juillet selon Météo France.

Une embellie se dessine pour la fin de semaine, notamment samedi 10 juillet, avec des températures à la hausse et un temps beaucoup plus ensoleillé. La semaine suivante, le temps oscillera entre des températures un peu fraîches et de la pluie mardi 13 et mercredi 14 juillet, avant une amélioration en fin de semaine qu'il reste encore à confirmer.