Météo en juillet : deux fois plus de pluie que la normale en Pays de Savoie

En juillet, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en Savoie et Haute-Savoie, selon Météo France. Des précipitations et des températures records pour certaines zones.

En Savoie et Haute-Savoie, il est tombé deux fois plus de pluie que la normale au mois de juillet, ce qui n'était pas arrivé depuis 2014.

De la pluie, et encore de la pluie... Au mois de juillet, il a plu deux fois plus que la normale en Savoie et Haute-Savoie, selon Météo France. Il faut remonter à l'année 2014 pour trouver un temps plus mauvais que ce mois de juillet.

Sur les rives du Léman par exemple, du côté de Thonon-les-Bains, il est tombé l'équivalent de deux mois et demi de pluie en juillet - Gilles Brunot, adjoint au chef de centre de Météo France Alpes du Nord

Un mois de juillet record

En Savoie, une commune a même battu un record de précipitations historique : le village du Tour, dans la vallée de Chamonix. En juillet, il est tombé 198 millimètres, des précipitations importantes pour cette zone. Dans la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, en Maurienne, c'est le record de précipitation sur 24 heures qui a été largement atteint.

Même constat pour les températures. Chambéry est entré dans le top trois des mois de juillet les moins ensoleillés, depuis plus de 50 ans (le premier restant 2014). Il a fait en moyenne deux degrés de moins que l'année dernière à Chambéry, avec 20,5 degrés contre 22,8 en juillet 2020.

Pas de sécheresse cet été

Un avantage à ce mauvais temps : pas de sécheresse au mois de juillet cette année. "Pour la végétation, et par rapport aux dernières années, c'est beaucoup mieux comme ça", admet Gilles Brunot, de Météo France.

Néanmoins, si les précipitations tombent de manière très brusques, cela peut créer des ruissellements et des dégâts, comme des inondations. Il a parfois plu de manière violente mais pas pendant longtemps, heureusement. - Gilles Brunot, adjoint au chef de centre de Météo France Alpes du Nord

Selon Météo France, les températures en Pays de Savoie resteront en dessous de la normale pour les deux semaines à venir, avec un temps instable.