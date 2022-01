Météo en Limousin : un air de "montagnes russes" en 2021

Côté météo, 2021 ressemble aux montagnes russes. L'année avait commencé par un mois de janvier très arrosé et relativement froid, entrainant, on se souvient de fortes inondations notamment en Corrèze, où de nombreuses routes avaient été interdites à la circulation. Après cette période de froid, février et mars enregistraient des températures anormalement douces suivies de très fortes gelées en avril, provoquant son lot de conséquences sur les arbres fruitiers et les futures récoltes.

Pas de record en 2021

Le yoyo s'est poursuivi au printemps avec le retour de la chaleur, provoquant même un début de sécheresse au mois de juin, avant que le mois de juillet et sa fraicheur ne vienne doucher les espoirs d'un été digne de ce nom. Avec un pic à 35 degrés, seul le mois d'aout a pu tirer son épingle du jeu. Ces températures estivales se sont poursuivies jusqu'au mois de septembre avant que le froid et la neige ne reviennent en novembre. Enfin, le mois de décembre reflète à lui seul les soubresauts du climat. D'abord froid, puis très arrosé (150 mm en moyenne sur toute la région contre 110 mm habituellement), et enfin très doux avec près de 20 degrés par endroit le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour autant, aucun record de pluviométrie ni de température n'a été battu cette année.

Selon les météorologues, ses alternances rapides chaud/froid, pluie/sécheresse sont le signe d'un changement climatique. Pourtant si l'on observe les températures et la pluviométrie, le bilan de l'année écoulée est proche d'une année normale.