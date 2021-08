Météo en Normandie : juillet sous la pluie, c'est normal !

On se serait cru au mois de novembre. En Normandie, le mois de juillet n'était pas beau à voir. Et pourtant, les températures sous les 20°C et le ciel gris étaient tout à fait dans les normales de saison. Les explications de Christopher Bribet, créateur du site Météo Basse-Normandie.

"C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir eu du mauvais temps pendant tout le mois de juillet, mais en fait c'est normal", reconnaît Christopher Bribet. Il est le créateur et l'animateur du site Météo Basse-Normandie, qui compte plus de 110 000 abonnés sur Facebook.

Un mois de saison

Alors pour ce fan de météorologie, les températures de juillet étaient tout à fait normales. "On était sur des températures moyennes du matin qui sont légèrement au-dessus des normales de saison, précise Christopher Bribet. Concernant l'après-midi, on était entre moins 0,5 et 0 par rapport aux normes de saison."

Même chose pour les précipitations et les heures d'ensoleillement. 50 mm de pluie sur le mois : "Pile poil dans les normales de saison", confirme Christopher Bribet. Et entre 200 et 230 heures d'ensoleillement en juillet, "classique", ajoute-t-il.

Christopher Bribet prévoit d'ailleurs la même chose pour le début du mois d'août. "Un temps nuageux, gris, venteux, assez frais, au moins jusqu'au 11 août, en attendant le retour de l'anticyclone."