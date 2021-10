Météo : en octobre, des records d'ensoleillement en Loire-Atlantique et en Vendée

Après un été maussade, le soleil a fait son retour en Loire-Atlantique et en Vendée avec un mois d'octobre aux airs d'été indien. Ciel bleu et rayons jaunes ont rythmé les journées des Nantais, Yonnais et plus largement de tous les habitants du territoire. Avec plus de 180 heures d'ensoleillement, octobre 2021 s'installe en tête du classement des mois les plus ensoleillés. "Si on regarde les statistiques et qu'on les compare avec celles du mois d'août, on se rend compte que le nombre d'heures d'ensoleillement a été le même, analyse Steven Thual, météorologue à Météo Bretagne. C'est un petit exploit quand on sait que les journées d'automne sont bien plus courtes que celles d'été."

à lire aussi Bretagne : un soleil très généreux en octobre

Un ensoleillement 60% plus important que l'an passé

Près de 190 heures de soleil à Nantes, 182 à La Roche-sur-Yon, c'est du jamais vu depuis que Météo Bretagne analyse ces données, indique-t-on à France Bleu Loire Océan, ce jeudi, alors même qu'une violente tempête a frappé les deux département au début du mois. "Nous avons eu un mois très anticyclonique alors que d'habitude ces épisodes sont très passagers, confie le météorologue. Cet anticyclone bien installé entre les îles Britanniques, la France et les Açores nous a garanti un temps très régulièrement ensoleillé, largement au-dessus de la norme."

On trouve trace de mois d'octobre très doux en 2016 et plus récemment en 2018 avec des températures qui remontent d'un seul coup.

Si l'ensoleillement se révèle être 60% plus important que l'année dernière à la même époque, le phénomène n'est pas isolé. "Ce sont des choses que l'on retrouve assez régulièrement, témoigne Steven Thual. On trouve trace de mois d'octobre très doux en 2016 et plus récemment en 2018 avec des températures qui remontent d'un seul coup." Ce redoux observé tous les quatre ans, en moyenne, s'explique par "un phénomène de blocage avec la persistance d'un temps un peu plus doux et d'une masse d'air un peu plus chaude qui restent aux alentours de la France. Généralement, octobre est à cheval entre les masses d'air qui redescendent progressivement en direction de l'équateur et qui sont remplacées par des masses d'air froid qui proviennent de latitudes plus élevées", d'après ce spécialiste. Un vent de fraîcheur que les habitants de Loire-Atlantique et de Vendée avait très bien ressenti à la même époque en 2020.