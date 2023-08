Météo : encore du vent dans le nord du pays ce week-end, retour de la chaleur la semaine prochaine

La dépression Antoni "va engendrer un coup de vent et de la pluie sur le nord du pays" ce week-end, avertit Météo France. Ce samedi, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche sont en vigilance jaune vent, et toute la côte allant de la Manche au Finistère est en vigilance jaune vagues-submersion.

Ces mauvaises conditions météo ont par exemple eu raison du feu d'artifice de Pornic (Loire-Atlantique), qui devait se tenir ce samedi. La ville de Beauvais (Oise) annonce la fermeture de la baignade d'un plan d'eau jusqu'à samedi en raison des intempéries .

Retour du soleil et de la chaleur la semaine prochaine

Le soleil reviendra "dimanche par l'ouest dans des conditions plus anticycloniques", prévoit cependant Météo-France. Lundi, les températures grimperont légèrement, mais resteront sous les moyennes de saison. En revanche, mardi et mercredi, le soleil dominera partout et le mercure continuera de monter, pour atteindre souvent plus de 35°C dans la moitié sud. "Les températures seront donc très chaudes sur la moitié sud et estivales au nord, d'ici le milieu de semaine prochaine."