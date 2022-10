Météo : faut-il s'inquiéter des températures particulièrement douces en Franche-Comté ?

Du soleil, plus de 20 degrés l'après-midi et des promeneurs en t-shirt… ces vacances de la Toussaint ont des airs de vacances de Pâques, en Franche-Comté ! Une météo agréable mais qui interpelle aussi : est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?

Selon Météo France, ce ne sont pas les températures elles-mêmes qui sont inquiétantes, mais la répétition de ce phénomène de chaleur tardive. Entre 2004 et 2022, il y a eu plus de 11 mois d'octobre au dessus des normales de saison. C'est beaucoup plus que les décennies précédentes. Ce mois-ci ressemble beaucoup à celui d'octobre 2014.

Cette année, on ne bat pas de records de chaleur : le dernier date de 2009, quand il avait fait 30 degrés à Besançon en octobre. Actuellement, on est plutôt autour de 25 degrés pour les maximales, dans le Doubs ou encore à Dole dans le Jura et Joncherey en territoire de Belfort.

D'ici la fin de la semaine, le temps devrait se rafraichir un peu, tout en restant au dessus des normales de saison. Ces températures douces pourraient provoquer des orages fin octobre, des précipitations, qui pourraient même être bénéfiques pour certaines cultures. Quant à l'hiver que nous aurons cette année : impossible, pour le moment, de savoir s'il sera doux ou froid.