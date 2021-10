Météo : fort coup de vent annoncé sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée

La tempête Aurore va traverser une grande partie nord de la France dans la soirée de mercredi et au cours de la nuit suivante. Le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée devrait être balayé par des rafales à plus de 100 km/h.

Un fort coup de vent est annoncé dans la soirée de mercredi et en première partie de nuit sur la façade atlantique et notamment en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est la conséquence de la tempête Aurore qui va traverser le pays de la Bretagne jusqu'au Nord. Les plus fortes rafales (de secteur sud-ouest) sont attendues sur les côtes de la Manche, le vent pourraient y souffler jusqu'à 130 km/h.

Plus au sud, sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée, Météo France prévoit des pointes comprises entre 100 et 120 km/h et jusqu'à 100 km/h dans l'intérieur des terres. Cette dégradation, accompagnée d'averses, est annoncée à partir de 18 heures et va se poursuivre jusqu'à 1 heure du matin.

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique prévient ce midi de la possible fermeture du pont de Saint-Nazaire dans la soirée. Les automobilistes sont invités à se tenir informés.

