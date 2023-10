Météo-France : encore un épisode de chaleur "marqué" sur l'hexagone ce week-end

L'épisode de chaleur exceptionnellement tardif se poursuit ce week-end sur l'hexagone, rapporte Météo-France, après un premier week-end d'octobre déjà exceptionnellement chaud. Il fera en moyenne entre 25 et 26 degrés sur la moitié nord du pays, 28 degrés sur la moitié sud, avec des pointes à plus de 30 degrés dans le sud-ouest de la France.

Des records de températures avaient été battus le 1er et le 2 octobre , dépassant parfois les 35 degrés. Et après un mois d'août marqué par une canicule exceptionnelle, le mois de septembre a été l e plus chaud jamais enregistré en France métropolitaine .

"Un épisode de chaleur marqué et tardif"

"Il ne fera pas aussi chaud que le week-end dernier, où il y a eu de très nombreux records battus, mais ça reste un épisode de chaleur marqué et tardif", explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France. Le prévisionniste explique que cette météo s'explique par la "variabilité naturelle du climat" et la présence ou non d'anticyclones. "On pourrait très bien avoir un mois de septembre plus frais que la normale l'année prochaine" explique-t-il.

En revanche, ce qui peut être attribué au réchauffement climatique, c'est l'intensité de l'épisode de chaleur, tant par les températures que par la longueur. "Ça fait plusieurs années que la France connaît des épisodes de chaleur précoces au printemps, et tardifs en automne", complète Frédéric Nathan.