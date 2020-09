Météo France fait basculer le Gard et la Lozère en vigilance orange "orages, pluies et inondations"

Selon le dernier bulletin de Météo France, en début de matinée, les averses fortes et les orages ont commencé sur l'Hérault. Les cumuls les plus élevés observés sur les 6 dernières heures sont de 135 mm au Caylar (Hérault), 122 mm au Vigan (Gard) et 63 mm à Barre-des-Cévennes (Lozère).

Evolution prévue :

En cours de matinée de samedi, les averses fortes et les orages se poursuivent dans l'Hérault et remontent vers les Cévennes et la Lozère. Ils sont accompagnés de violentes rafales de vent, de grêle et de fortes pluies, apportant par endroits 40 à 60 mm en une heure.

En journée de samedi et jusqu'en milieu de nuit de samedi à dimanche, les averses fortes et les orages continuent de se former dans l'Hérault et de remonter vers le Massif-Central. Ils donnent toujours de fortes de pluies en peu de temps.

Les averses et les orages cessent ensuite en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche.

Avec la persistance des remontées pluvio-orageuses toute la journée et en première partie de nuit de samedi à dimanche, les cumuls attendus sur l'épisode (du samedi 03 heures au dimanche 00 heures) sont conséquents.

On attend :

- 50 à 80 mm en Lozère, hors Cévennes;

- 70 à 100 mm dans les plaines de l'Hérault;

- 100 à 150 mm sur le piémont gardois et les hauteurs de l'Hérault;

- 200 à 300 mm dans les Cévennes.

Conséquences possibles

Orages/Orange

* Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

Pluie-Inondation/Orange

* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».

* Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement

* Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau

* Je m'abrite dans un bâtiment en dur

* Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

* J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Pluie-Inondation/Orange

* Je m'éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m'abrite à l'étage

* Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement

* J'évite de me déplacer

* Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux

* Je ne descends pas dans les sous-sols

* Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence