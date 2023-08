Météo France l'épisode orageux pourrait toucher les zones urbanisées du littoral azuréen

Météo France a placé les Alpes Maritimes en vigilance orange pour "orage pluie inondation" et "le facteur prépondérant ce sont les pluies ce dimanche 27 août 2023.

L'épisode vient de la mer et pourrait atteindre le littoral cette nuit entre minuit et 5h du matin : des pluies orageuses qui tomberont "en intermittence", elles arrivent de la Méditerranée. Et ce sont les intensités de ces pluies qui pourraient entrainer des ruissellements. La vigilance est de mise selon Météo France car "ces orages pourraient d'abord frapper les zones urbanisées avec des cumuls de 40 à 60 mm voir localement 80/100 mm".

C'est le scénario retenu en cette fin de journée par les ingénieurs de Météo France mais le passage orageux peut aussi rester en mer et ne pas concerner fortement le littoral.

Quelque soit l'intensité, les pluies en entrant dans les terres vont ensuite s'affaiblir et

"le risque de fortes rafales de vent reste faible mais ce n'est pas impossible."

En période de vigilance orange orage pluie inondation la préfecture rappelle les recommandations