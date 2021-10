Météo France lève la vigilance orange pluie-inondation sur le Var

Météo France lève ce dimanche matin la vigilance orange pluie-inondation pour le département du Var. Il reste en vigilance jaune pluie-inondation et crues. Depuis le début des pluies samedi matin, il est tombé 70 à 100 mm autour des Maures et sur l'est de la Sainte-Baume.

Il va continuer de pleuvoir mais le plus gros est passé : selon Météo France, "depuis le début des pluies (samedi à 3 heures), 5 à 15 mm au nord d'une ligne Brignoles-Fréjus, généralement 30 à 60 mm au sud de cette ligne, et 70 à 100 mm autour des Maures et sur l'est de la Sainte-Baume, ainsi que sur les îles d'Hyères." Les précipitations n'ont pas causé de dégâts importants.