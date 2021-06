Météo France place 8 départements en vigilance orange aux orages et pluie/inondations à partir de dimanche soir. Il pourrait tomber jusqu'à 60 mm en quelques heures, sur des sols déjà gorgés d'eau.

Huit départements sont placés en vigilance orange à cause du risque d'orages et de pluie/inondations à partir de ce dimanche soir 20 heures.

Il s'agit de l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, le Lot, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et l'Yonne.

La carte de vigilance établie par Météo France - Météo France

En cours de journée, des pluies et des orages vont encore se déclencher en de nombreuses régions, détaille Météo France. Des orages isolés mais localement forts, avec des chutes de grêle et de fortes rafales de vent éclateront dès le début d'après-midi de l'Auvergne au Lyonnais et au Jura puis remonteront ensuite vers le nord-est du pays.

Ensuite, ce soir, d'autres orages parfois forts remonteront sur le sud-ouest à partir des Pyrénées. Ils vont s'intensifier et se généraliser au fil des heures en gagnant les départements mis en vigilance orange. Ils donneront d'abord de fortes averses, localement de la grêle, et une forte activité électrique, accompagnées de quelques rafales de vent voisines de 60 à 70 km/h.

Puis ils seront suivis d'un épisode pluvieux important et persistant. Les cumuls de précipitations associés à ce système pluvio-orageux seront de l'ordre de 30 à 50 mm en quelques heures, et même 60 mm par endroits. Ils se produiront parfois sur des sols déjà gorgés d'eau.

Cet épisode devrait s'estomper en fin de nuit de dimanche à lundi.