Météo France place l'Aisne en vigilance orange aux orages

Prudence aux orages dans l'Aisne ce dimanche 9 juillet : Météo France place le département en vigilance orange, à partir de midi et jusqu'à 20h, aux côtés de neuf autres départements. La vigilance concerne la Seine-et-Marne et toute la région Grand-Est, excepté l'Alsace.

Voilà le bulletin complet de Météo France à 6h : "des orages se mettent progressivement en place en fin de matinée par le sud du département. Ils peuvent être localement violents à partir de la mi-journée. Les orages les plus marqués sont alors accompagnés de très fortes précipitations en peu de temps, d'une activité électrique assez marquée et de violentes rafales comprises entre 80 et 100 km/h, parfois plus. Les cumuls de précipitation attendus peuvent localement atteindre 20 à 40 mm voire 50 mm, avec un risque de grêle. L'activité faiblit en soirée à l'évacuation des orages par l'est du département".

Par ailleurs, Météo France indique des dans certains scenarios, "minoritaires pour le moment", des orages localement violents sont à prévoir en marge de l'Aisne, sur l'est de l'Oise notamment.