Météo France place la Dordogne en vigilance jaune à la neige et au verglas pour la nuit prochaine

Ce ne devrait pas être des chutes de neige importantes comme la Dordogne en a connu jeudi dernier, mais Météo France a placé le département en vigilance jaune à la neige et au verglas pour la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 janvier, à partir de minuit jusqu'à neuf heure la matinée suivante.

"Léger saupoudrage"

"Du nord-est à l'Auvergne Rhône-Alpes et au Sud-ouest, la matinée est grise et froide, il neigeotte ici et là", écrit le prévisionniste de Météo France, parlant "au plus d'un léger saupoudrage".

Jeudi 19 janvier, des chutes de neige conséquentes étaient tombées en certains endroits de la Dordogne qui ont surpris les Périgordins au retour du travail en fin de journée. Le département avait alors été placé en vigilance orange par Météo France.