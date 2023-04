Météo France place la Dordogne en vigilance jaune aux orages pour la soirée de vendredi

Météo France a placé la Dordogne en vigilance jaune aux orages, aux côtés de la Charente, la Gironde ou encore le Lot-et-Garonne pour la soirée de vendredi 22 avril. Les orages et des vents jusqu'à 60 à 70 km/h pourraient toucher le département entre 22 heures et 4 heures du matin. Une dégradation pluvieuse et orageuse est attendue après les chaleurs de la journée de vendredi.

