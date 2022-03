La Dordogne est placée en vigilance jaune à la neige et au verglas dans la nuit du 31 mars au 1er avril.

Météo France place la Dordogne en vigilance jaune pour neige et verglas

Météo France place la Dordogne en vigilance jaune à la neige et au verglas. Le département est en vigilance à partir de minuit ce jeudi 31 mars et jusqu'à 6h ce vendredi 1er avril selon Météo France.

Météo France qualifie cet épisode "d'épisode neigeux notable pour la saison", et indique que cela est dû à une offensive hivernale qui débute ce soir par le Nord et le Pas-de-Calais et qui va durer en France toute la journée de vendredi.