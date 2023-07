Météo France place la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

Une vague orageuse arrive en cours de nuit de dimanche à lundi. Les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France. La vigilance entrera en vigueur à partir de minuit jusqu'à ce lundi 24 juillet 8 heures.

Il pourrait y avoir des vents violents. Des rafales pouvant aller de 80 km/h à plus de 100km/h localement sont prévues. De la grêle et des précipitations intenses sont attendues. Le département de l'Ardèche et le nord de la Drôme sont situés dans l'axe de circulation de la vague orageuse selon Météo France.

La préfecture de l'Ardèche appelle à la plus grande vigilance et recommande à la population de respecter les consignes de prudence suivantes : à l’approche d’un orage, prenez les précautions d’usage pour vous mettre à l’abri et à l’écart des arbres, et fixer les objets sensibles au vent; évitez les activités en extérieur. En cas d’obligation de déplacement, renseignez-vous sur l’état des réseaux routiers et soyez prudent, les conditions de circulation pouvant devenir dangereuses.