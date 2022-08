Météo France place le Gard en vigilance orange aux orages

Météo France a placé ce mardi le département du Gard en vigilance orange aux orages. Elle débute à partir de 16h et court jusqu'à ce mercredi 6h. En soirée et en cours de nuit, de forts orages fortement pluvieux et peu mobiles sont attendus dans le Gard selon Météo France. Les cumuls de pluie pourront atteindre 80 mm en très peu de temps et dépasser 100 à 120 mm par endroit. "Ces orages s'accompagneront de phénomènes violents, de très fortes rafales de vent, de grêle et d'activité électrique marquée" précise Météo France. Des phénomènes tourbillonnaires, des trombes voire des tornades pourraient également se produire.

Quatre autres départements ont été placés en vigilance orange aux orages. Il s'agit de l'Hérault, du Tarn, de l'Aude et de l'Aveyron. La Lozère est elle en vigilance jaune aux orages.