Météo France place le Gard en vigilance orange aux orages

Météo France place le Gard et plusieurs autres départements en vigilance orange aux orages ce jeudi. L'alerte débute à 10h. Sont attendus : des orages, de la grêle et des rafales de 100 à 110 km/h. C'est surtout entre 11h et 16h que l'épisode pluvieux risque d'être le plus violent.

