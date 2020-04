Météo France place le Gers en vigilance orange inondations

Les pluies qui arrosent le piémont depuis mardi ont pour conséquence de faire gonfler les cours d'eau déjà chargés. Météo France place donc le Gers et les Landes en vigilance orange inondation jusqu'à jeudi 16h.

Risque de débordements "importants"

Le phénomène n'a rien d'exceptionnel en cette saison précise le site Vigicrues. Mais le cumul des débits de l'Arros, du Boues, de l'Echez et de l'Adour amont est important. Le niveau monte à Riscle , les deux mètres ont été franchis cet après-midi et la rivière devrait atteindre un pic entre 2,80m et 3,20m la nuit prochaine (mercredi à jeudi)

Toujours selon Vigicrues, les "premiers débordements sont déjà observés à Riscle et Aire sur l'Adour" dans les Landes. Le week-end dernier déjà un violent orage a inondé douze maisons à Riscle.

Météo France met donc en garde contre ces débordements et leurs conséquences :