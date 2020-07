Météo France place le Loiret en vigilance orange pour les orages

On attend de la chaleur dans le Loiret aujourd'hui et ça va faire monter la pression dans le ciel ! Météo France place le département en vigilance orange pour les orages à partir de 16H ce vendredi après-midi. Ce niveau d'alerte appelle à la plus grande prudence, "après une journée de très forte chaleur, épisode orageux accompagné de phénomènes localement violents" prévient Météo France.

Le Loiret comme le Loir-et-Cher sont en effet en vigilance jaune pour la canicule. On attend jusqu'à 40 degrés à Orléans.