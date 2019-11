Météo France place quatre départements du sud-est en vigilance orange pluie-inondation

Dans les prochains jours, c'est l'équivalent d'un à deux mois de pluie qui risquent de tomber du Languedoc à la Provence. La pluie a d'ailleurs déjà commencé à tomber par endroits. C'est dans la nuit de vendredi à samedi que les précipitations seront les plus fortes, avec des cumuls de pluie de 200 à 300 millimètres sur le week-end. Le vent de sud est va souffler très fort, de 80 à 100 km/h. Ce cocktail pluie-vent peut être très dangereux, on se souvient des inondations dans l'Aude l'an dernier en octobre. 15 audois sont morts une centaine blessés. Les dégâts chiffrés à 200 millions d'euros. Demain et dimanche, il faudra être prudents en particulier aux abords des Cévennes et sur le Var. Même si les pluies seront plus faible en plaine.

A l'Ouest, une autre perturbation touche les Landes, placées par Météo France en vigilance orange pour un risque orage-submersion.