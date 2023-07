La Franche-Comté en alerte orange "orages", le trafic des TER interrompu sur certaines lignes

Vingt-cinq départements sont en vigilance "orange" pour canicule et/ou orages ce mardi, annonce Météo France dans un dernier bulletin publié à 10h ce 11 juillet 2023. Parmi eux, toute la Franche-Comté est vigilance "orange" orages . Et le département du Jura, uniquement pour "canicule".

Dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, ces orages peuvent s’accompagner de rafales de vent entre 100 et 120 km/h, très localement un peu plus, de fortes pluies donnant 20 à 40 mm en moins de 30 minutes ou une heure, de fortes chutes de grêle, avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres et une activité électrique importante.

A Besançon, la municipalité prend ce mardi après-midi des mesures préventives pour ses sites en extérieur et ferme notamment ses piscines de Chalezeule et Port-Joint à 16h.

Dans le Haut-Doubs, la Ville de Pontarlier et la communauté de communes du Grand Pontarlier ont fermé dès 14h, la Ponta'beach, le château de Joux et le parc Jeanine Dessay.

Le trafic des TER interrompu ou perturbé

La SNCF annonce ce mardi interrompre plusieurs liaisons TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, alors que Météo-France a mis en garde contre la survenue d'orages "violents" voire "exceptionnels" dans la région.

Sur son compte twitter, la SNCF demande à ses usagers de Bourgogne Franche-Comté d'être vigilants lors de leurs déplacements. "La circulation des trains sera perturbée" prévient TER BFC en raison de l'alerte aux orages et vents violents. Le trafic sera interrompu à partir de 15h sur certains axes.