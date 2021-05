Météo France prévoit un été plus chaud et sec, avec des températures supérieures à la normale

Préparez-vous à un été chaud et sec ! À la veille de la première phase du déconfinement, les prévisionnistes de Météo France se sont penchés sur les trois prochains mois. Ils promettent ce dimanche un été brûlant, particulièrement sur la moitié sud de l'Europe, ce qui englobe donc une majeure partie de la France et du bassin méditerranéen. Il semblerait en revanche que cette vague de chaleur épargne les départements du Nord-Ouest et de la Manche.

Après un printemps maussade et un mois d'avril "le plus frais depuis vingt ans", et alors que le déconfinement pointe le bout de son nez, les mois de mai, juin et juillet s'annoncent chauds et ensoleillés. Au point de dépasser régulièrement les normales saisonnières, prévient Météo France. Les mois de mai, juin et juillet connaîtront "a priori des conditions plus chaudes et plus sèches que la normale", explique ce dimanche sur franceinfo François Gourand, prévisionniste à Météo France.

Dans leur bulletin, les experts de Météo France précisent que "pour les précipitations, des conditions plus sèches que la normale sont les plus probables" en France. Il devrait donc y avoir moins de nuages de pluie cet été. Une tendance que les agriculteurs voient d'un mauvais œil, surtout après avoir été déjà bien éprouvés par les périodes de gel ce printemps.

Les prévisions de Météo France ne couvrent pas le mois d'août, mais elles permettent "d'avoir des grandes tendances moyennées sur ces trois mois", indique François Gourand. "On a besoin de prendre en compte les influences des océans et les échanges de chaleur, les énergétiques entre l'océan et l'atmosphère et ces échanges qui se font sur des temps long donnent des tendances", précise le prévisionniste.