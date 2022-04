Météo : gare aux pollens avec le retour du printemps en Alsace

Le nez qui coule, les yeux rouges, les éternuements : les allergiques au pollen certainement remarqué qu'il avait fait son retour dans le ciel alsacien. Avec l'arrivée des beaux jours et du printemps, les associations spécialisées en la matière adressent quelques messages de prévention.

Alerte rouge au pollen de bouleau

Comme chaque année, c'est le pollen de bouleau qui s'invite en premier dans le ciel alsacien. Le Bas-Rhin comme le Haut-Rhin sont en rouge sur la carte du risque d'allergie au pollen du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Le pollen de frêne commence lui aussi à circuler.

Selon l'association Atmo Grand-Est, 30% des adultes et 20% des enfants seraient allergiques au pollen. C'est quatre fois plus qu'il y a trente ans. Elle rappelle quelques gestes simples pour éviter le plus possible de subir les symptômes :