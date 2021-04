Météo : gros coup de froid mardi avec peut-être de la neige sur l'Ile-de-France

Incroyable mais vrai. Après les fortes chaleurs de ce début de semaine et plusieurs records battus pour un mois de mars, le froid s'impose désormais en Ile-de-France. Ce vendredi, le mercure ne montera pas au-dessus de 16 degrés après avoir atteint 27 degrés mercredi par exemple dans le Val-de-Marne.

Nous allons même vivre un véritable grand écart dans les jours qui viennent avec, comme point d'orgue des flocons, mardi, sur notre région.

Ce sont ces écarts de températures qui sont "le plus remarquables" explique, à France Bleu Paris, la prévisionniste de Météo France, Claire Chanal. Elle souligne qu'il faut "remonter à 1989 et 2005 pour retrouver cette situation" qui est finalement assez rare.

Météo France annonce l'arrivée de la neige mardi en Ile-de-France

Mais oui vous avez bien lu : la neige est attendue en Ile-de-France dès lundi soir 5 avril 2021 et elle devrait continuer à tomber mardi 6 avril.

C'est un peu tôt pour savoir quelle quantité de neige va blanchir notre région mais l'arrivée de cette perturbation ne semble pas faire beaucoup de doute pour les prévisionnistes de Météo France. Ce vendredi, "la confiance pour mardi est de 3 sur 5", indique Claire Chanal.

Mais attention, cela n'aura rien à voir avec la neige qui peut tomber en plein hiver. Ce qui nous attend, ce sont plutôt des "giboulées, autrement dit des averses de pluie mêlées de neige ou de glace et peut-être du grésil".

Risque de neige en Ile-de-France mardi - Météo France

La perturbation arrivera du nord de la Manche et elle entraînera dans son sillage un air froid venu de l'Arctique.

Il faudra être prudent mardi surtout au petit matin

Ce sont les températures qu'il faut surveiller. Plus les températures seront basses, plus les averses mêlées de neige seront embêtantes.

La Seine-et-Marne et le Val-d'Oise sont présentés par les prévisionnistes comme des zones sensibles mardi. C'est là qu'il risque de faire le plus froid et à l'aube, les routes pourraient être glissantes surtout sur les ponts, près des cours d'eau et des forêts.

Météo France prévoit, pour l'Ile-de-France, des températures de 5 à 6 degrés le matin et 11 à 12 degrés l'après-midi samedi, 1 à 4 degrés dimanche matin (11 à 13 degrés l'après-midi), 4 à 5 degrés lundi matin (6 à 7 degrés l'après-midi).

Cela devrait franchement baisser mardi. Il est prévu 0 à -1 degré mardi matin (5 à 7 degrés l'après-midi) et -1 à -2 degrés mercredi matin (6 à 8 degrés l'après-midi).

Tout cela est bien sûr à confirmer au fil des jours.

La neige est un phénomène difficile à prévoir avec précision, précise Météo France

A cinq jours du phénomène, les prévisionnistes préfèrent toujours rester prudents.

Pas de panique donc. On ne sait pas encore à quelle altitude ce phénomène neigeux va se déclencher, ni quelles parties de l'Ile-de-France seront concernées. "La neige est un phénomène particulier. Suivant l'altitude et les températures, tout peut basculer", précise Météo France.