Météo : grosses chaleurs attendues en Bretagne la semaine prochaine

Le soleil fait son retour en Bretagne. Depuis le début du mois de juin, la pluie a arrosé les terres bretonnes mais dès ce lundi 22 juin elle va laisser place au soleil. Les températures vont grimper doucement pour atteindre jusqu'à 30°C voire 32°C dans certains coins de la Bretagne. En ressenti on pourrait même atteindre des températures largement supérieures.

Retour du beau temps dimanche après-midi

Le beau temps est attendu à partir de dimanche après-midi. Lundi, les températures ne devraient pas dépasser les normales de saison, autour des 20 à 24°C. Dès mardi, le mercure commencera à grimper sensiblement. Mercredi, jeudi et vendredi il dépassera les 30°C à l'est de la Bretagne. Ailleurs, il oscillera entre 25°C et 30°C sous abri.

"Les nuits s'annoncent douces avec des températures qui ne s'abaissent pas sous les 15°C. Dans les villes, la température devrait péniblement, durant cette période de trois jours, s'abaisser sous les 20°C," précisent les prévisionnistes de Météo Bretagne.

Incertitudes pour la fin de semaine

Si le soleil devrait régner en maître sur l'ouest de la région jusqu'à jeudi matin. Le temps pourrait commencer à s'agiter à partir de jeudi après-midi à l'est mais les prévisions restent à affiner.