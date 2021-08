Météo : Haute-Savoie, Savoie et Isère en vigilance orange pluie-inondation

Météo France place ce samedi la Savoie, Haute-Savoie et l'Isère en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondations. L'alerte démarre à 13 heures et se poursuivra au moins jusqu'à 21 heures.