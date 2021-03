Météo : il a fait très chaud en Nouvelle-Aquitaine ce lundi, record battu à Biscarrosse

Il a fait chaud, parfois très chaud ce lundi après-midi, en Nouvelle-Aquitaine. À Biscarosse, dans les Landes, le mercure a même dépassé 27,2°C, le record de 1965, avec 27,4 degrés relevé à 18h. Les stations météorologiques de la région ont souvent noté des températures qui s'approchent des records relevés pour un mois de mars (voir les records de température en fin d'article) :

Limoges : 22,7

Agen : 22,8

Poitiers : 23,3

La Rochelle : 23,4

Niort : 23,7

Bergerac : 23,8

Bordeaux : 24,2

Pau : 24,3

Brive : 24,5

Cognac 24,6

Mont-de-Marsan : 24,7

Brive : 25,3

Dax : 26

Biarritz : 26,4

Biscarrosse : 27,4

"Cela s’explique par le vent de sud-est, la douceur méditerranéenne remonte sur la région. Samedi il y avait des vents de nord, et vendredi des vents d’ouest", analyse le service climatologique du centre météo de Bordeaux. "Déjà sur la journée de dimanche, on enregistrait jusqu’à 5 et 6 degrés au-dessus des normales pour l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et localement et ponctuellement jusqu’à 8 degrés, notamment au sud des Landes, en Creuse et en montagne dans les Pyrénées-Atlantiques"

De la chaleur les jours prochains

Attention, il fait encore frisquet le matin prévient Météo France dans son bulletin de lundi après-midi : "avec des sols encore frais et des longues nuits, sous un ciel dégagé, l'air se refroidit nettement durant la nuit dans les basses couches, et les minimales sont souvent nettement inférieures à 10°C." Mais les températures pourraient encore augmenter ce mardi : "En journée, à la faveur d'une masse d'air encore un peu plus chaude, les températures [...] se rapprochent souvent des records mensuels, avec la chaleur qui s'installe souvent dans le Sud-Ouest, jusqu'à 27-28 °C localement."

On s'attend à des températures similaires mercredi. Et jeudi, "le temps pourrait commencer à changer avec l'approche d'une goutte froide sur la péninsule ibérique, qui va ennuager le ciel sur le Sud-Ouest, mais avec des températures encore chaudes pour la saison, proches des journées précédentes" prévoit Météo France.

Les dernières grandes vagues de chaleur : 1990 et 2005

Au sud de la région, les records datent de mars 1990 : 29,7°C à Biarritz, 29,2°C à Mont-de-Marsan, 26,3°C à Agen. Au nord, c'est en mars 2005 que le mercure était monté le plus haut : plus de 25°C à Niort et Poitiers, plus de 26°C à Cognac, Bergerac et Brive, quasi 25°C à La Rochelle et Limoges. NB : les relevés à la station météo de Guéret étant trop récents, ils n'ont pas été communiqués par Météo France.