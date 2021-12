Météo France a mesuré 130 millimètres de cumuls de précipitations depuis le 1er décembre à Pau et à Tarbes, ce qui est normalement l'équivalent du mois entier. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées passent en vigilance orange pluie-inondations ce jeudi, avec un risque d'avalanches.

Météo: il est déjà tombé l'équivalent d'un mois de pluie en Béarn et Bigorre et ce n'est pas près de s'arrêter

Pour Bruno Moucher, prévisionniste à Météo France, c'est simple : "en huit jours, le cumul de pluies dépasse déjà celui d'un mois de décembre entier". 130 millimètres mesurés à Pau et 135 à Tarbes depuis le début du mois, alors que la moyenne de ces trente dernières années sur le mois entier se situe à 100 millimètres.

La situation ne va pas s'arranger puisque les précipitations doivent encore s'intensifier jusqu'à ce samedi matin : "On attend énormément de neige en montagne et un problème de fonte nivale", indique le prévisionniste. Ce qui accroît le risque d'inondations. "Non seulement en termes de précipitations liquides en plaine et en relief assez bas, mais également en termes de neige puis de pluie en altitude sur les Pyrénées, puisque la limite pluie-neige va être relevée jusqu'à plus de 2 000 mètres".

Vigilance orange et risques d'avalanches

Météo France place donc les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange pluie-inondations ce jeudi matin. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques relève également le niveau de risque d'avalanches, en montagne. Il passe à 4, jusqu'à ce jeudi soir au moins, avec un risque fort d'avalanches "pour la plupart de taille moyenne dans un premier temps, puis de grande taille voire de très grande taille [qui] pourraient alors concerner les routes de montagne", indique-t-elle dans un communiqué.