METEO - Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie à la frontière de l'Hérault et du Gard

La vigilance orange qui visait l'Hérault et le Gard la nuit dernière pour les risques d'orages et inondations a été levée ce mardi matin 28 avril vers six heures, sans que les intempéries n'aient fait de réels dégâts. Aucune intervention des pompiers n'a été signalée dans le Gard, une seule dans l'Hérault à Saint Georges d'Orques pour un parking inondé.

Littoral épargné

Les orages de la nuit ont été d'une intensité extrêmement variable selon les secteurs, avec par exemple dix fois plus de précipitations sur le quartier de la Mosson à Montpellier qu'à La Grande Motte en fin de nuit.

Le cumul des précipitations enregistrées sur l'Hérault par la société Predict dans la nuit de lundi 27 à mardi 28 avril. - Predict

La bande littorale a été en effet très largement épargnée : de 8 à 10 mm de pluie entre Sète et Palavas. Il est tombé entre 30 et 50 mm sur le Biterrois. Alors qu'au Nord-Ouest de Montpellier, dans le secteur de Grabels, et du côté de Sommières, à la frontière entre Hérault et Gard, on a enregistré de 80 à 120 mm d'eau, l'équivalent de deux mois de pluie en cette saison. Selon Météo France cela permettra de compenser un peu l'absence de précipitations depuis le début de l'année.

Risque de grêle

Les prévisionnistes redoutaient des chutes de grêle. Il semble qu'il ait un peu grêlé sur le secteur de Lespignan près de Béziers. Pour l'instant aucun dommage n'a été signalé.