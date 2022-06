Météo : il va faire très chaud en Provence cette semaine

Avec des températures entre 36 et 40 degrés en Provence la semaine s'annonce très chaude. C'est à partir de mercredi que l'on devrait subir l'épisode qui sévit en ce moment en Espagne. Les seuils de canicule pourraient être dépassés.

Préparez vos ventilateurs il va faire très chaud cette semaine en Provence comme partout en France. Une vague de chaleur va s'installer à partir de mercredi, elle vient d'Espagne et des seuils de canicule pourraient être dépassés. Notre région sera l'une des premières concernées. Les pics de chaleur vont commencer mercredi et durer jusqu'à la fin de la semaine. Des températures entre 37 et 38 degrés sont attendues, peut-être davantage dans les terres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix