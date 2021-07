Météo : il va pleuvoir encore longtemps en Alsace ?

Le mois de juin 2021 a été l'un des plus pluvieux en Alsace depuis 1924. Et le début de ce mois de juillet n'est pas meilleur. "Ce n'est pas courant pour un mois de juillet! On est censé être à l'abri de ce temps automnal mais l'anticyclone des Açores qui doit nous protéger n'est pas remonté. Il est bloqué au large de l'Espagne. Il y a en plus des dépressions habituellement au niveau de l'Islande qui se trouvent près de l'Angleterre d'où ce temps dégradé en Alsace", indique Loïc Alter président de Météo Suivi Alsace.

Pas d'amélioration avant la mi-juillet

La bonne nouvelle c'est que le beau temps arrive "il faut prendre son mal en patience, l'été doit arriver mi-juillet et on aura un mois d'août estival en Alsace", assure Loïc Alter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Strasbourg : la météo remet en question le succès du déconfinement pour les restaurateurs