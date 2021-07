Ile-de-France : deux fois moins de soleil que la normale début juillet

Trop de pluie et pas assez de soleil : si vous trouvez que le début du mois de juillet a été maussade en Ile-de-France, ce n'est pas qu'une impression. D'après Météo France, il y a eu un excédent de précipitations et moitié moins d'ensoleillement sur les quinze derniers jours.

"Il est temps que le soleil arrive" : dans les rues de Paris, le retour du ciel bleu dès ce vendredi est attendu avec impatience. "C'était gris, pluie, gris, pluie" résume Pierrick. Pas qu'une sensation selon Météo France : la première quinzaine de juillet a effectivement été marquée par des excédents de pluie et un manque d'ensoleillement.

Des pluies soutenues et répétées

"Des étés aussi pluvieux, ce n'est pas légion quand même, explique Sébastien Leas, prévisionniste chez Météo France. La répétition de ces épisodes est anormale, on a _des pluies instables et irrégulières_, avec la sensation qu'elles n'en finissent pas." Depuis lundi, "on a des quantités extrêmement importantes" en région francilienne, avec par exemple 80 millimètres de pluie en Seine-et-Marne. Un excédent flagrant sur l'ensemble de la période, mais encore plus sur des journées précises. Mardi, il est ainsi tombé plus de 40 millimètres de pluie à Paris en 24 heures : c'est l'équivalent de trois semaines à un mois de précipitations moyennes à cette période.

Mécaniquement, le manque d'ensoleillement est aussi au rendez-vous avec les nuages. "On est clairement trop bas, constate Sébastien Leas, on est _à peine à 50% d'ensoleillement juste sur la première moitié du mois de juillet_." L'impact sur le moral est d'autant plus marqué que le mois de juin a été, à l'inverse, marqué par un ensoleillement supérieur à la normale.

Une éclaircie à venir

Que ceux qui ont le moral dans les chaussettes à cause de la météo se rassurent : "on voit le bout du tunnel" d'après Sébastien Leas. "On retrouve progressivement des conditions anticycloniques et donc plus calme, avec _des journées bien plus ensoleillées en cette fin de semaine et en début de semaine prochaine_", précise le prévisionniste Météo France. Une embellie dont il faut profiter, car la situation est plus incertaine dès jeudi prochain, avec des risques potentiels de nouveaux orages.

"On s'attend à des journées plus estivales, plus douces et ensoleillées" mais sans hausse excessive des températures. Celles-ci étaient légèrement sous les moyennes de saison, elles pourraient grimper jusqu'à 28 ou 30 degrés en Île-de-France. "Ce ne sera pas des températures extrêmement chaudes, ce sera une chaleur assez vivable finalement", conclut Sébastien Leas.