Météo : jusqu'à 15 degrés prévus à Metz et en Moselle en milieu de semaine

Y'a plus de saison ! Ce lundi 27 décembre, à Metz, Thionville et Briey, il a fait jusqu'à 9 degrés. Jusqu'à 8 degrés en Moselle-Est et dans le pays de Sarrebourg. Des températures quasiment deux fois plus importantes que les normales de saison.

Cette douceur se ressent également la nuit. Alors que le températures peuvent descendre aux alentours de 0 degrés en cette période de l'année, elles se maintiennent bien au-delà et le record de douceur est attendu mercredi ou jeudi. Météo France prévoit jusqu'à 15 degrés à Metz en milieu de semaine.

"Un flux de sud-ouest perturbé nous ramène de l'air doux et humide de l'océan atlantique, et la douceur est marquée car le vent est assez fort. On attend des rafales de 60 à 70 kilomètres heures en Lorraine ce mardi ou ce mercredi (...) Il faut s'attendre à des pluies fréquentes ce mardi et ce mercredi" explique Olivier Jacques, de Météo France Nord-Est.

du brouillard le jour du nouvel an

La pluie devrait s'estomper jeudi, en journée, et l'installation de conditions anticycloniques sur la Lorraine. Ces dernières n'entraîneront pas forcément le retour du soleil. Le weekend du passage au nouvel an devrait être gris voir marquée par le brouillard, le 1e janvier. Les températures, elles, devraient stagner autour de 10 degrés.