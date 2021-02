Météo : jusqu'à -18 degrés ressentis cette semaine en Picardie

Après les flocons tombés jusqu'à ce lundi 8 février, il ne devrait plus neiger de la semaine en Picardie. Mais il va faire très froid ! Ce mardi, le mercure ne dépassera pas zéro degré. Jusqu'à -6 degrés à l'est de la Somme et -5 degrés dans le Beauvaisis, dans la matinée. Entre -4 et -1 degré dans l'après-midi. Et il va falloir s'habituer à ces températures, cela va durer au moins jusqu'à la semaine prochaine.

Un épisode de froid plus long que d'habitude

Avec le vent, cela risque de piquer selon le prévisionniste Patrick Marlière du réseau Agate Météo, "La température ressentie sera beaucoup plus basse. Jusqu'à -15 degrés estimés sur la côte, jusqu'à -18 degrés dans les terres". En début de semaine prochaine, le froid va résister et la neige doit revenir, "On n'est pas quittes avec cette situation hivernale".

Rien d'exceptionnel, selon Patrick Marlière, "On ne va pas battre des records de températures, en revanche c'est la durée de l'événement qui risque d'être remarquable et qui laissera un mois de février dans les annales météorologiques". La Somme et l'Oise sont placées en vigilance jaune au grand froid, à la neige et au verglas, et toujours placée en alerte orange pour risques de crues, selon le dernier point de Météo France ce lundi soir.

Le plan grand froid activé dans la Somme

Le plan grand froid est activé dans la Somme, ce lundi 8 février 2021. La préfecture ouvre 53 places d'hébergement supplémentaires dans deux foyers d'Amiens. Le foyer La passerelle rue de Rouen, et le foyer Agéna rue Georges Guynemer. Il y aura aussi plus de maraudes du Samu Social et de La Croix Rouge. Si vous voyez des personnes à la rue ou en difficulté par ce temps, vous pouvez prévenir le Samu Social en appelant le 115.