Météo : jusqu'à 24°C enregistrés en Savoie ce lundi

Il a fait particulièrement doux ce lundi en Savoie. Malgré la petite brise qui souffle sur la plage du Rowing à Aix-les-Bains, la température en ce lundi midi est particulièrement agréable. Mathilde et son copain Rémi ont décidé de sortir manger au bord de l'eau. "C'est le premier pique-nique de l'année ! On travaillait aujourd'hui mais quand on a vu comme il faisait beau et bon, on s'est dit que ce serait une bonne idée de venir se décontracter ici pour la pause de midi."

Des températures anormalement hautes

Comme eux, les promeneurs étaient nombreux à venir faire un tour de vélo ou à faire mouiller l'hameçon. Plus qu'à l'accoutumée en mars, le thermomètre s'est un peu affolé ce lundi et affichait des valeurs bien supérieures aux normales de saison en Savoie. Il faisait par exemple 22 degrés à Albertville et 23 à Chambéry. Le mercure est même grimpé jusqu'à 24°C à Montmélian.

"On s'est vraiment rapprochés des records qui dataient de 2021", explique Thomas Blanchard, météorologue. Ce sont des températures anormalement douces pour un mois de mars." Mais il préfère tempérer : "Cela reste un bref épisode, il y a des risques d'orages sur la région, ce qui devrait faire baisser la température." Météo France a d'ailleurs placé les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance orange aux orages pour la soirée du 13 mars.