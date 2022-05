Météo : jusqu'à 29.4 degrés en Ardèche, des records de chaleur frôlés

C'est à Grospierres et Saint-Georges-les-Bains en Ardèche que Météo France a relevé les températures maximales les plus élevées de Drôme-Ardèche ce mardi après-midi. C'est remarquable pour un 10 mai même si aucun record n'a été battu.

Les températures maximales étaient comprises ce mardi entre 27 et plus de 29 degrés

C'était attendu. Les températures ont dépassé d'environ huit degrés les normales de saison ce mardi. Plusieurs records de chaleur de la décade ont été frôlés selon Météo France. Les températures ont atteint 29.4 degrés à Grospierres et Saint-Georges-les-Bains, 29.2 degrés à Donzère, 28.3 degrés à Valence et Aubenas et même plus de 27 degrés à la station de Saint-Roman-en-Diois qui se trouve à plus de 500 mètres d'altitude.

Nouvelle hausse des températures ce week-end

Ce mercredi, les températures devraient augmenter légèrement avant de redescendre jeudi sous l'effet du vent de Sud. La chaleur devrait s'accentuer à nouveau à partir du week-end et pour plusieurs jours. Cette fois, des records pourraient être battus. Et selon Météo France, si les modèles se confirment, il n'y a toujours pas de pluie significative attendue jusqu'en début de semaine prochaine.