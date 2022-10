Météo : jusqu'à 33 degrés attendus dans le Sud-Ouest cette semaine, des records battus dans le Sud-Est

Les thermomètres s'affolent en plein mois d'octobre. Depuis une dizaine de jours, le Sud-Ouest est touché par une vague de chaleur remarquable par les températures estivales et par sa durée. Depuis plus d'une semaine, les températures ont parfois dépassé les 30 degrés. Avec la dégradation pluvio-orageuse de ce week-end, les températures ont perdu quelques degrés, mais elles vont encore afficher des niveaux particulièrement élevés pour la saison jusqu'à la fin du mois. Ce jeudi, des températures allant jusqu'à 33 degrés pourront être atteintes.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 33 degrés dans le Sud-Ouest

Des températures élevées sont attendues jusqu'à la Toussaint dans le Sud-Ouest. Ce jeudi, les 32 degrés pourraient être atteints dans les Landes et les Hautes-Pyrénées. Des pics à 33 degrés sont également attendus dans le Béarn. Il fera jusqu'à 30 en Gironde et jusqu'à 29 degrés sur la côte basque. Fait plutôt remarquable... et anormal dans les Landes : cinq communes du littoral ont décidé d'étendre la surveillance de leur plage durant les vacances de la Toussaint.

De nouveaux records ce lundi et ce week-end

Ce lundi après-midi, les températures ont dépassé les 30 degrés sur les Pyrénées-Orientales et la Corse : il a fait jusqu'à 31,9 degrés à Calvi, et jusqu'à 30,2 à Corte.

Dans la continuité de cet épisode de chaleur, de nouveaux records sont tombés ce dimanche. Le seuil de forte chaleur a été approché à Toulouse-Blagnac, avec 29,6 degrés, un record pour cette période, battant de plus d’un degré le précédent record (28,2 degrés le 26 octobre 2017). Le record décadaire (période de dix jours) a été battu également à Toulouse-Francazal avec 29,3 degrés, contre 28,6 degrés le 26 octobre 2017. Avec 29,5 degrés à Marignane, la station a explosé également son précédent record de 28,1 degrés le 21 octobre 1921. Dans les records d’un fin octobre, citons encore les 28 degrés à Cap Béar (Pyrénées-Orientales), battant un vieux record de 27,4 degrés le 21 octobre 1921,

Enfin, un record mensuel est tombé en Corse, avec 32,5 degrés à Figari, où il n’avait jamais fait aussi chaud en octobre (ouverture de la station en 1979). Le précédent record mensuel de chaleur était de 31,6 degrés le 3 octobre 2006.

Dans le Vaucluse , des températures jusqu'à 26 degrés, voire 27 degrés ont été atteintes ce dimanche 23 octobre à Cabrières d'Avignon, Avignon ou Carpentras. Des températures de 10 à 12 degrés au-dessus des normales.